Brasile: governo annuncia collegamento con l'Europa via cavo sottomarino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Comunicazioni del Brasile, Fabio Faria, ha annunciato che lunedì prossimo, 14 dicembre, sarà presentato il progetto per l'istallazione di un cavo in fibra ottica, capace di collegare fisicamente il Brasile e l'Europa. Il cavo collegherà la città brasiliana di Fortaleza (stato di Cearà) alla città di Sines, in Portogallo. Il governo ha anche annunciato piani di espansione per collegare Rio de Janeiro, San Paolo, oltre che l'Africa e altri paesi europei, alcune isole atlantiche e il Guyana francese. Il progetto dovrebbe essere completato entro la metà del 2021. "Lunedì lanceremo un cavo sottomarino in fibra ottica che partirà da Fortaleza per Sines, in Portogallo. Sarà lungo più di 6mila chilometri e stimiamo che entro il secondo trimestre del prossimo anno sarà pronto" ha detto Faria. (segue) (Brb)