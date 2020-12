Brasile: governo annuncia collegamento con l'Europa via cavo sottomarino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi tutte le informazioni tra il Brasile e l'Europa vengono prima dirottate negli Stati Uniti e da lì nei data center del vecchio continente. Questo percorso richiede il doppio del tempo necessario per effettuare il collegamento diretto tra le due regioni. Il lavoro è stato affidato alla società EllaLink, proprietaria e gestore dei servizi che saranno offerti dalla fibra quando l'infrastruttura sarà completata. La struttura fornisce traffico dati a 72 Terabit al secondo (Tbps) e latenza di 60 millisecondi. In tutto, saranno lanciati e ancorati 6 mila chilometri di cavi ad alta capacità che collegheranno le due città. "Il cavo, in alcuni punti, raggiunge i 5 chilometri di profondità. È qualcosa che sembra impensabile, e fino a poco fa era inimmaginabile, ma ora avremo un collegamento diretto con l'Europa. È un grande risultato del ministero delle Comunicazioni che aiuterà il nostro paese", ha concluso il ministro. (Brb)