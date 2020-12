Sanità: Asl Latina, direttore generale Di Giulio passa a Frosinone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il giorno 15 dicembre sarà l’ultimo giorno lavorativo, in qualità di direttore amministrativo della Asl di Latina, della dottoressa Eleonora Di Giulio. Dal giorno successivo, assumerà lo stesso ruolo presso la Asl di Frosinone". Lo comunica la direzione generale della Asl di Latina in una nota. "Preme, in questa occasione, formulare i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto presso la Asl di Latina nella quale ha sempre operato con grande professionalità dimostrando equilibrio, competenza e capacità di intervenire in modo efficace nella risoluzione dei problemi. Nella direzione strategica della nostra Asl lascia un grande vuoto che non è possibile nascondere. Al tempo stesso, con il presente comunicato, il direttore generale e il direttore sanitario intendono formulare alla dottoressa Di Giulio i migliori auguri per la nuova avventura che si appresta a intraprendere consapevoli che, in considerazione dei tanti progetti in comune con la Asl di Frosinone, continuerà comunque a essere anche con noi per il prossimo futuro". (Com)