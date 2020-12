Brasile: istituto Butantan di San Paolo avvia la produzione del vaccino della SinoVac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto di ricerca scientifica "Butantan" di San Paolo del Brasile ha già avviato la produzione di dosi del vaccino anti-covid CoronaVac, sviluppato in collaborazione con la casa farmaceutica cinese SinoVac. Lo ha annunciato il governatore dello Stato di San Paolo, Joao Doria, secondo il quale la produzione avverrà per 24 ore al giorno e sette giorni alla settimana con l'obiettivo di raggiungere la capacità massima di produzione di un milione di dosi giornaliere. La capacità di riempimento quotidiana pianificata è compresa tra 600 mila e un milione di dosi. Il primo lotto conterà circa 300mila dosi. Entro gennaio, il governo di San Paolo prevede che verranno prodotti 40 milioni di dosi di vaccino. Lo stabilimento Butantan occupa un'area di produzione di 1.880 metri quadrati e attualmente conta su 245 professionisti. Secondo il governo di San Paolo, verranno assunti altri 120 dipendenti per rafforzare la produzione del vaccino contro il coronavirus. (segue) (Brb)