Brasile: istituto Butantan di San Paolo avvia la produzione del vaccino della SinoVac (2)

- Le autorità del governo dello stato di San Paolo avevano ricevuto lo scorso 3 dicembre il primo lotto proveniente dalla Cina con circa 600 litri di materie prime necessarie per la produzione di CoronaVac. Le materie prime sono gli "ingredienti" necessari per concludere la produzione di dosi di vaccino iniettabile nei pazienti. Il governatore di San Paolo, Joao Doria si era recato personalmente presso l'aeroporto di Guarulhos insieme con il direttore dell'Istituto Butantan, Dimas Covas, e il segretario di stato alla Salute, Jean Gorinchteyn, per seguire le operazioni di scarico del materiale. Si trattava della seconda spedizione arrivata a San Paolo proveniente dal laboratorio cinese dopo l'invio di delle prime 120.000 dosi di vaccini pronte lo scorso 19 novembre. (segue) (Brb)