Regeni: Di Maio, dialogo procure italiana ed egiziana passo avanti ma non basta

- Il dialogo tra la procura di Roma e quella egiziana è stato un passo avanti, ma evidentemente non basta. Così Luigi Di Maio in una nota commentando gli sviluppi odierni sulla morte di Giulio Regeni, il ricercatore italiano scomparso il 25 gennaio 2016 in Egitto. "Quanto descritto dalla magistratura italiana su Giulio è inquietante. Chiediamo al Cairo un chiaro cambio di passo. Basta tentennamenti. Basta attese", ha detto Di Maio. “La mia più profonda vicinanza alla famiglia Regeni e a chi si batte per restituire verità e giustizia ai genitori di Giulio”, ha concluso il ministro. (Com)