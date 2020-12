Recovery: Taverna (M5s), Europa cambia, vittoria M5s e Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Consiglio europeo cadono i veti degli amici sovranisti ungheresi e polacchi di Salvini e Meloni e finalmente si può procedere spediti con il Recovery Fund che porterà all'Italia 209 miliardi di euro". Lo afferma, in una nota, la vicepresidente del Senato Paola Taverna (M5s). "A Francoforte la Bce ricarica il suo bazooka con altri 500 miliardi di acquisti di titoli fino al 2022 che significano almeno altri 100 miliardi per il nostro Paese. A questo si aggiungono i 62 miliardi dello Sure per i lavoratori e del Bei per le piccole imprese. Un pacchetto da quasi mezzo trilione di euro - aggiunge - Altro che i prestiti a strozzo del Mes. Finalmente l'Europa cambia nella direzione comunitaria e solidale che auspichiamo da anni e che abbiamo ribadito anche nel voto parlamentare di ieri".(Com)