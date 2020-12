Serbia-Kosovo: Petkovic, Associazione comuni serbi necessaria per la riuscita del dialogo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo della delegazione serba ha ricordato che sono trascorsi "2.800 giorni" dalla firma dell'Accordo di Bruxelles, secondo il quale Pristina si impegnava a creare una comunità autonoma di municipi a maggioranza serba. Riguardo alle rivendicazioni immobiliari e finanziarie, Petkovic ha osservato che si tratta di un argomento di estrema importanza. "È positivo che dopo sette anni e mezzo si parli finalmente di rivendicazioni immobiliari e finanziarie. Si tratta di una questione molto delicata, ampia e complessa. Dato che le posizioni di Belgrado e Pristina su questo tema sono molto distanti, quello che abbiamo proposto di stabilire innanzitutto dei principi", ha detto Petkovic spiegando che la delegazione di Belgrado è andata all'incontro con la documentazione e le proposte per stabilire un sistema di principi, meccanismi e organismi in modo da poter parlare specificamente dell'argomento in futuro. (segue) (Seb)