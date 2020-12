Kosovo-Serbia: governo Pristina, nessuna riduzione significativa delle differenze durante tappa dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del dialogo odierno a Bruxelles tra le delegazioni di Kosovo e Serbia non c'è stata una significativa riduzione delle differenze tra le due parti. Lo afferma in una dichiarazione il governo di Pristina commentando la ripresa del dialogo tra le delegazioni di Pristina e Belgrado oggi a Bruxelles. Secondo l'esecutivo kosovaro, le parti non sono riuscite a ridurre le loro differenze sulle rivendicazioni finanziarie e questioni relative alla proprietà. La squadra a livello di esperti del Kosovo era guidata dal coordinatore statale per il dialogo, Skender Hyseni, mentre la Serbia dal direttore dell'ufficio del governo serbo per il Kosovo, Petar Petkovic. Il dialogo è facilitato dal rappresentante speciale dell'Ue, Miroslav Lajcak. “Gli argomenti delle discussioni sono stati le pensioni e il catasto. Questa discussione è stata la continuazione dell'affrontare questi argomenti dalla precedente riunione tenutasi il 29 ottobre 2020", ha affermato in una dichiarazione il governo del Kosovo. Secondo il governo, nonostante le lunghe discussioni, le parti non hanno ridotto le loro differenze su questi due argomenti. “Nonostante le lunghe discussioni, non vi è alcuna significativa riduzione delle differenze", si aggiunge nella dichiarazione. (segue) (Alt)