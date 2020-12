Ue: Conte, accordo raggiunto significa sblocco dei 209 miliardi di euro per Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo raggiunto in Consiglio europeo sul Next Generation Eu e il Quadro finanziario pluriennale dell'Ue significa sbloccare le risorse per la ripresa economica. Questo il commento, via Twitter, del premier Giuseppe Conte. "Questo significa poter sbloccare le ingenti risorse destinate all'Italia: 209 miliardi di euro. Approvato anche il bilancio pluriennale. Ora avanti tutta con la fase attuativa: dobbiamo solo correre", ha scritto. (Beb)