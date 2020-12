Ue: Gentiloni, firma dell'accordo è di Merkel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La firma dell'accordo sul Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea e sul Next Generation Eu è della cancelliera tedesca Angela Merkel. Questo il commento via Twitter del commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni. "Non avevo dubbi. Alla fine i veto su Next Generation Eu sono stati superati. Un successo per la Commissione, il Parlamento e il Consiglio Ue. La firma è di Angela Merkel", ha scritto. (Beb)