Grande accoglienza per l'Italia in Armenia e Azerbaigian: Di Stefano a "Nova" commenta la sua visita nel Caucaso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una visita di “alto profilo” nel Caucaso meridionale in cui Armenia e Azerbaigian hanno mostrato una “grande accoglienza” nei confronti dell’Italia. Così il sottosegretario agli Affari esteri, Manlio Di Stefano, ha commentato ad “Agenzia Nova” l’esito della sua recente visita a Erevan e Baku. “È stata una missione di grande profilo dal momento che, oltre a svariati ministri di peso di entrambi i Paesi, ho avuto due bilaterali molto significativi con il presidente armeno Armen Sarkissian, incontrato a Erevan, e quello con il presidente azerbaigiano Ilham Aliyev, incontrato il giorno successivo a Baku. Sono fiero che l’Italia abbia avuto una simile accoglienza da parte di due Paesi che soltanto poche settimane fa hanno cessato le operazioni militari”, ha detto Di Stefano. “I temi chiave delle nostre interlocuzioni sono stati necessariamente il consolidamento della stabilità regionale, la tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e culturale, la ricostruzione di paesaggio, tessuto economico, infrastrutture e centri urbani. Ricordo che durante e dopo le ostilità l’Italia, paese membro del Gruppo di Minsk dell’Osce che dal 1993 segue la crisi del Nagorno-Karabakh e delle aree limitrofe, ha mantenuto un approccio molto bilanciato, rispettoso del diritto internazionale e attento alle questioni umanitarie. Ciò ci ha consentito di preservare i rapporti con Erevan e Baku, peraltro tradizionalmente molto buoni”, ha aggiunto il sottosegretario.Terminato il conflitto si è aperto un dibattito sui beni culturali nel Nagorno-Karabakh, che l’Armenia teme possano essere danneggiati. “L’Italia è campione globale della diplomazia culturale ed è naturalmente disposta a fare la sua parte, anche collaborando con l’Unesco se sussisteranno le condizioni. Noi riteniamo che, a maggior ragione in un delicato scenario postbellico, la tutela del patrimonio non vada politicizzata né possa essere foriera di asimmetrie. La conservazione e valorizzazione dell’eredità storica, artistica e culturale non riguarda solo alcuni, ma l’umanità intera. Sono questioni per noi molto importanti che abbiamo posto all’attenzione dei nostri partner armeni e azerbaigiani, ricevendo riscontri positivi”, ha detto Di Stefano. Come governo italiano, ha aggiunto il sottosegretario, “siamo quindi pronti a fornire il nostro contributo inviando i nostri specialisti sul campo per una missione che interessi tutte le zone coinvolte da operazioni militari negli ultimi decenni e che, oltre ai grandi monumenti della civiltà cristiana armena, possa avere ad oggetto anche il patrimonio islamico presente in quelle aree”.Quando si parla dei rapporti fra Italia e Azerbaigian non si può non parlare della cooperazione energetica, soprattutto alla luce dell’entrata in funzione del gasdotto Tap. “Un terzo delle esportazioni totali dell’Azerbaigian sono destinate all’Italia, e più del 95 per cento di esse è costituito da gas e petrolio. Evidentemente questa quota aumenterà ancor di più con l’avvio del Tap, previsto a breve”, ha detto Di Stefano. Nonostante la visita del sottosegretario non si sia concentrata sui temi energetici, è stata comunque un’occasione per “parlare sia del possibile contributo che l’Italia potrà dare alla transizione rinnovabile dell’Azerbaigian che dell’opportunità, in futuro, di rafforzare il corridoio sud del gas con forniture provenienti da altre regioni che si affacciano sul Mar Caspio, come l’Asia Centrale”. Inoltre, “ritenendo opportuno un maggiore equilibrio nella bilancia commerciale, ho ribadito la volontà che le imprese italiane possano partecipare sempre di più alla vita economica dell’Azerbaigian”, ha aggiunto Di Stefano.Il sottosegretario ha visitato il distretto di Aghdam, uno dei territori tornati sotto il controllo dell’Azerbaigian in seguito alla conclusione del conflitto e ha raccontato che cosa ha rappresentato per lui quest’esperienza. “Camminare sulle rovine di una città fantasma che meno di trent’anni fa aveva circa 50 mila abitanti non può che provocare sconforto e smarrimento. Ciò in cui confidiamo è che, con la cessazione delle ostilità nell’area e l’avvio di un’opera di ricostruzione ben pianificata, gradualmente questi luoghi possano tornare a ospitare la vita”, ha detto Di Stefano. Non mancano, tuttavia, delle opportunità per l’Italia. “La necessità di sminare e ricostruire praticamente da zero intere province schiude senz’altro particolari opportunità economiche per l’Italia e le sue imprese. Le nostre aziende sono leader, tra le altre cose, in materia di progettazione, gestione del territorio, pianificazione del paesaggio e del tessuto urbano, agroindustria, realizzazione di reti e infrastrutture, incluse quelle energetiche e di trasporto stradale e ferroviario. Di certo vi sarà modo di collaborare e stiamo valutando con i nostri partner che tipo di cornice istituzionale dare all’iniziativa affinché tutto il Sistema Italia possa mettersi in azione”, ha concluso il sottosegretario agli Affari esteri. (Les)