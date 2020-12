Roma: De Priamo-Mollicone (Fd'I), da Conte, M5s e Pd zero risorse da investire per la città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo Conte dimentica la Capitale d’Italia e come riportato oggi sulla stampa non esiste alcun progetto a cui destinare i fondi del Recovery Plan. Una grave mancanza che dimostra come il M5s sia contro Roma, e oltre a non saperla governare, la sindaca Raggi è la conferma, neanche investono sul futuro della Capitale". Lo dichiarano in una nota gli esponenti di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio e Federico Mollicone deputato. "Come Fd'I abbiamo presentato un emendamento di un miliardo di euro l’anno e con rammarico evidenziamo che ne avremmo voluto vedere almeno uno di M5s e Pd che fanno parte dell’Osservatorio parlamentare per Roma - aggiungono -. Di fatto, senza risorse, un’altra occasione persa per rilanciare una città lasciata nel degrado e in decadenza da un’amministrazione grillina che non si è mai dimostrata all’altezza del compito", concludono. (Com)