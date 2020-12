Bolivia: Arce revoca decreti governo Anez, "favorivano gruppi di potere"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del presidente della Bolivia, Luis Arce, ha revocato diversi decreti emanati durante il precedente esecutivo ad interim guidato da Jeanine Anez. Lo ha annunciato oggi lo stesso Arce attraverso un messaggio sul suo profilo Twitter nel quale afferma che si trattava di provvedimenti che, "con il pretesto della pandemia", favorivano "certi settori e gruppi di potere con agevolazioni fiscali e altri benefici". Tra i decreti abrogati, segnala l'agenzia stampa ufficiale "Abi", quello sulla liberalizzazione delle esportazioni e quello sulla restituzione della tassa alle esportazioni ed alle importazioni. Nel primo caso, ha dichiarato il ministro dell'Economia, Marcelo Montenegro, il decreto non teneva conto della legge sull'obbligo di approvvigionamento del mercato interno né della norma sul "giusto prezzo". Nel secondo caso, "era stato messo in piedi uno schema di esenzioni che beneficia solo ai grandi esportatori ed importatori". Il presidente Arce ha definito da parte sua questa iniziativa come "uno smantellamento del sistema neoliberale che si era cercato di ricostruire a partire dal novembre del 2019". (segue) (Brb)