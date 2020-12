Lavoro: Bordoni (Lega), dipendenti Roma metropolitane a Natale senza stipendio, si intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo nel dramma e nell'emergenza, in Italia a causa del Covid si stanno perdendo migliaia di posti di lavoro, e a Roma, a Natale, per colpa di una burocrazia distorta e priva di ogni logica i lavoratori di Roma Metropolitane oltre a non ricevere la tredicesima non prenderanno neanche lo stipendio". Lo dichiara in una nota Davide Bordoni, consigliere capitolino della Lega, sulla vicenda della liquidazione di Roma metropolitane. "Per il momento dovranno farsi bastare un acconto sul mese di novembre. È semplicemente inaccettabile, la Raggi dovrebbe mettere a soqquadro il Campidoglio perché la mancanza di volontà politica, da sola, non può giustificare la disperazione dei lavoratori e delle loro famiglie - aggiunge -. Il Comune continua a trattare la vicenda come una mera questione amministrativa, manca la delibera di giunta che permetterebbe lo sblocco dei conti, e degli stipendi, quando invece è un dovere della politica aiutare i cittadini in difficoltà, e lo è ancor di più in questo momento. Una situazione che deve essere risolta prima che i disagi e le conseguenze possano creare problemi sociali più gravi nella città", conclude. (Com)