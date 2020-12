Brasile: autorità sanitaria autorizza uso temporaneo e di emergenza di vaccini al Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria (Anvisa) ha approvato una delibera che "apre la possibilità ai laboratori di richiedere l'autorizzazione per l'uso in emergenza, in via sperimentale, di vaccini contro il Covid-19". La delibera, pubblicata oggi al termine dell'undicesima riunione del consiglio di amministrazione giunge a pochi giorni dalla presentazione da parte della stessa Anvisa dei requisiti necessari nel paese per l'uso emergenziale vaccino. "Saranno presi in considerazione i dati provenienti da studi clinici e non clinici per valutare qualità, buone pratiche di fabbricazione, strategie di monitoraggio e controllo e risultati provvisori di studi clinici. Inoltre l'azienda deve presentare informazioni che dimostrino che la fabbricazione e la stabilità sono adeguate a garantire la qualità del vaccino", informa, attraverso una nota, Anvisa, ripresa dalla stampa nazionale. L'agenzia chiarisce che l'autorizzazione per uso urgente e temporaneo è riservata ad un "pubblico precedentemente definito", e nono sostituisce la cartella sanitaria. "La modalità di emergenza e di utilizzo temporaneo è prevista dalla normativa e può portare benefici a gruppi determinati e controllati, come misura aggiuntiva per fronteggiare la pandemia", ha precisato Anvisa. (Brb)