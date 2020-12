Covid: a Milano parco di aceri rossi in ricordo di tutte le vittime, l’ok del Consiglio comunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un parco di aceri rossi in ricordo di tutte le persone morte durante l’emergenza Covid-19. È la proposta dei consiglieri comunali milanesi del gruppo Misto Andrea Mascaretti (Fd’I) e Simone Sollazzo, approvata oggi dall’aula. Un parco che - si legge nel testo - costituirà una sorta di “memoriale verde”, con non meno di 32mila alberi, tanti quante sono le vittime dalla pandemia in Italia. L’ordine del giorno, infatti, sottolinea che “Milano, essendo il capoluogo della Lombardia e la capitale economica d’Italia, non possa che ricordare tutte le vittime di questa terribile epidemia Covid-19, non solo le proprie” e invita sindaco e giunta “a individuare una zona adeguata dove realizzare” un’area adeguata per mettere a dimora gli aceri rossi. (Rem)