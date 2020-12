Coronavirus: Usa, oggi la Fda deciderà l'autorizzazione per il vaccino Pfizer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato consultivo sui vaccini della Food and Drug Administration statunitense, composto da esperti scientifici indipendenti, medici e statistici delle malattie infettive, nonché rappresentanti dell'industria e dei consumatori, si riunirà tutto il giorno oggi per discutere se il vaccino Pfizer-BioNTech Covid-19 debba essere autorizzato dall'agenzia. Anche se l'Fda non è tenuta a seguire i consigli del panel, di solito lo fa. Lo riporta il "New York Times". Se gli esperti voteranno a favore del vaccino, l'Fda potrà autorizzare il vaccino entro pochi giorni e alcuni operatori sanitari e residenti delle case di cura potranno iniziare a riceverlo all'inizio della prossima settimana. Gli esperti potrebbero anche sollevare preoccupazioni su possibili reazioni allergiche al vaccino dopo che due operatori sanitari in Gran Bretagna, che avevano storie di gravi allergie, hanno sviluppato tali reazioni dopo aver ricevuto il vaccino Pfizer-BioNTech. I regolatori britannici hanno raccomandato che le persone con una storia di allergie gravi non ricevano il vaccino mentre queste reazioni sono indagate. (Nys)