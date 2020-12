Roma: Toti (Lega Municipio VII), Acca Larentia è una ferita ancora aperta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Acca Larentia non passa mai, è una ferita ancora aperta che non può essere dimenticata né tanto meno 'sgomberata' come vorrebbe la sindaca Raggi: tre ragazzi, giovanissimi furono uccisi dall'odio, in un tempo in cui fare politica a destra significava mettere in gioco la propria vita". Lo dichiara in una nota Sandro Toti consigliere Lega VII municipio. "La mozione discussa in consiglio del Municipio VII va contro la storia della destra italiana e contro un simbolo di una generazione che onorava la militanza quotidiana. A più di quarant'anni dal vile agguato in cui dei ragazzi trovarono la morte all'uscita di quella sezione dell'Msi - aggiunge - siamo fortemente costernati e contrari per le proposte, sostenute sia dalla sindaca di Roma Capitale, Virginia Raggi, sia dal presidente del VII municipio, Monica Lozzi, di sgombero di quei locali. Queste prese di posizione da parte sia del sindaco che del presidente del VII municipio ci sembrano siano più frutto di mera pubblicità politica, al posto del reale interessamento a risolvere i problemi reali che affliggono la città", conclude. (Com)