Innovazione: al via Maker Faire, un viaggio dalla robotica all'intelligenza artificiale (2)

- Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, ha aggiunto che: "Maker Faire è diventata la più importante Maker Faire d’Europa e la prima al mondo per numeri di visitatori e progetti esposti. Si tratta ormai di un appuntamento chiave per alcuni tra i più importanti attori del nostro sistema economico che si occupa di innovazione tecnologica. Questo evento è pienamente in sintonia con la nostra visione di un made in Italy di qualità e che guarda al futuro - ha sottolineato -. La creatività è una caratteristica universalmente riconosciuta agli italiani e al made in Italy, mentre è meno nota la nostra capacità di portare innovazione tecnologica nel tessuto imprenditoriale. Per questo è nostro dovere promuovere nel mondo anche questo valore aggiunto per la nostra produzione nazionale", ha concluso Di Maio. (segue) (Rer)