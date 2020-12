Innovazione: al via Maker Faire, un viaggio dalla robotica all'intelligenza artificiale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno spazio speciale sotto il titolo "Maker’s Response" è stato dedicato anche alle esperienze dei maker italiani, africani e statunitensi in questi mesi di pandemia: invenzioni e attività per affrontare la malattia e aiutare i sistemi sanitari e di sicurezza. Ci sono state testimonianze dall’America all’Africa, di Gui Cavalcanti, fondatore e co-direttore esecutivo Open Source Medical Supplies e June Madete, ingegnere biomedico, ricercatore in bioingegneria e docente senior Kenyatta University, Nairobi, Kenya con il suo studente di ingegneria elettrica ed elettronica Fidel Makatia Omusilibwa. Collegamenti con innovatori e makers italiani tra cui Cristian Fracassi (Ceo Isinnova), Enrico Bassi (coordinatore Opendot Fab Lab), Martina Ferracane (Makers Sicilia), Antonio Cosimati, Davide Mariani, (cofondatore e maker - Studio T5). (Rer)