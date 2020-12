Governo: Cdm, approvate modifiche a organizzazione ministero Infrastrutture e trasporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli, ha approvato, in esame preliminare, due regolamenti, da adottarsi con altrettanti decreti del presidente del Consiglio dei ministri, che introducono modifiche all’organizzazione del ministero e degli Uffici di diretta collaborazione del ministro. Si prevede un nuovo assetto organizzativo e funzionale per il Ministero, che passa da due a tre Dipartimenti. Le modifiche si sono rese necessarie per valorizzare le attività programmatorie del Ministero e adeguarne la struttura, anche alla luce del trasferimento di funzioni all’Agenzia nazionale per la sicurezza stradale e ferroviaria. In particolare il ministero risulterà così articolato: Dipartimento per la programmazione, le infrastrutture di trasporto a rete e i sistemi informativi; Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali; Dipartimento per i trasporti e la navigazione. L’istituzione del nuovo Dipartimento risponde alla necessità di superare le vecchie divisioni e il tradizionale spacchettamento in Lavori pubblici e Trasporti e di prevedere una nuova realtà dedicata alla pianificazione e programmazione della rete stradale, autostradale e ferroviaria. Nel nuovo Dipartimento convergeranno, inoltre, la vigilanza sulle concessioni autostradali, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi, il monitoraggio e la programmazione di progetti internazionali ed europei di settore. Infine, sono state introdotte modifiche all’assetto degli Uffici di diretta collaborazione.(Rin)