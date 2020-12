Governo: Cdm, esaminate cinque leggi regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato cinque leggi delle Regioni. Nello specifico, ha deliberato di impugnare la legge della Regione Abruzzo n. 29 del 13/10/2020, recante “Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1983 n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo), misure urgenti e temporanee di semplificazione e ulteriori disposizioni in materia urbanistica ed edilizia”, in quanto le disposizioni contenute negli articoli 5, 7, 10, 18, 19, 23 e 25, violano previsioni statali che costituiscono norme interposte e risultano così invasive della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, abbassando altresì il livello della tutela dei predetti interessi determinando la violazione dell’articolo 9 della Costituzione, oltre a contrastare con norme di principio in materia di governo del territorio, in violazione dell’articolo 117, terzo comma della Costituzione; la legge della Regione siciliana n. 23 del 14/10/2020, recante “Modifiche di norme in materia finanziaria”, in quanto l’articolo 2, che modifica l’articolo 5 della legge regionale n. 13 del 2019 in materia di interventi finanziari in favore delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali, distoglie risorse dalle finalità della norma originaria, volta a incentivare la realizzazione di nuove opere, ponendosi in contrasto con l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione. Non sono state impugnate la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 16 del 06/10/2020, recante “Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l’esercizio finanziario 2019”; la legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 11 del 09/10/2020, recante “Disciplina degli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio provinciale”; la legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 12 del 13/10/2020, recante “Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e altre disposizioni”.(Rin)