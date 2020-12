Brasile: istituto Butantan di San Paolo avvia la produzione del vaccino della SinoVac (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il CoronaVac è attualmente giunto alla terza fase di sperimentazione, con somministrazione su un campione di volontari. La fase non è conclusa e, in attesa anche delle verifiche esterne, il siero non ha ancora ottenuto una registrazione per essere somministrato alla popolazione. Nei giorni scorsi il presidente Bolsonaro aveva dichiarato che il governo federale non acquisterà il vaccino contro il coronavirus sviluppato dalla società farmaceutica cinese. Secondo il capo dello stato, prima di essere messo a disposizione della popolazione il vaccino deve essere "scientificamente provato" dal ministero della Salute e certificato dall'Agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria (Anvisa). "Il popolo brasiliano non sarà la cavia di nessuno. Non c'è giustificazione per concedere un contributo finanziario miliardario a un farmaco che non ha nemmeno superato la fase di sperimentazione", affermava Bolsonaro in una pubblicazione sul proprio profilo Twitter. (segue) (Brb)