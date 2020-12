Brasile: istituto Butantan di San Paolo avvia la produzione del vaccino della SinoVac (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dura presa di posizione del capo dello Stato arrivava a poche ore dall'annuncio da parte del ministro della Salute del Brasile, Eduardo Pazuello, della firma di un memorandum di intesa per l'acquisto di 46 milioni di dosi del vaccino contro il nuovo coronavirus predisposto dalla Sinovac. Secondo quanto riferito dal ministro l'accordo sarebbe dovuto servire ad aumentare l'offerta vaccinale che il governo ha predisposto per fare fronte all'emergenza sanitaria. Il governo federale ha infatti già stretto un accordo per l'acquisto di 100 milioni di dosi del farmaco sviluppato dalla compagnia britannico-svedese AstraZeneca sulle ricerche della Oxford University, e aderisce all'iniziativa Covax dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), da cui dovrebbero arrivare altri 40 milioni di dosi. (Brb)