Governo: Cdm, Marchesi commissario straordinario Zes

- Il Consiglio dei ministri su proposta del ministro per il Sud e la coesione territoriale Giuseppe Provenzano, ha deliberato il conferimento dell’incarico di Commissario straordinario di governo al dott. Giampiero Marchesi, a norma dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, con il compito di presiedere il Comitato di indirizzo della Zona economica speciale (Zes) Jonica Interregionale nelle Regioni Puglia e Basilicata. Su proposta del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, il Cdm ha poi deliberato la nomina a dirigente generale penitenziario del dirigente dei ruoli dell’Amministrazione penitenziaria Maria Milano Franco D'Aragona. Infine, su proposta del ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Teresa Bellanova, visto il parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, la nomina di Carlo Gaudio a presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (Crea). L’incarico decorrerà dal momento dell’insediamento degli organi di gestione ordinaria dell’ente, attualmente sottoposto ad un regime di gestione commissariale.(Rin)