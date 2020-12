 Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioCOMUNE DI ROMA- La sindaca di Roma, Virginia Raggi, interviene alla Conferenza stampa "La via Alessandrina, lo scavo". Intervengono anche Luca Bergamo, vicesindaco con delega alla crescita culturale; Maria Vittoria Marini Clarelli, sovrintendente capitolina ai beni culturali; Claudio Parisi Persicce, direttore musei archeologici e storico artistici della sovrintendenza capitolina; Mammad Ahmadzada, ambasciatore della repubblica dell'Azerbaigian. Evento in streaming (ore 11.30)REGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e Gianpiero Cioffredi, presidente dell'osservatorio per la sicurezza e la legalità della Regione Lazio illustrano nuovi investimenti e progetti per contrastare il fenomeno dell’usura nel Lazio durante l’emergenza Covid. Partecipa il consigliere regionale Rodolfo Lena, presidente della commissione Lotta alla criminalità e Antimafia. L’evento si svolge presso la sede della Regione Lazio, Sala Tevere, Via Cristoforo Colombo 212 a Roma. L’evento sarà trasmesso anche sulla pagina Facebook della Regione Lazio e del presidente Zingaretti (ore 12) (segue) (Rer)