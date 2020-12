 Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Presentazione del libro di Francesco Maria Spanò, "Gerace. Città Magno-Greca delle Cento Chiese". Per discutere del libro, giunto alla terza edizione, insieme all'autore parteciperanno: Paola Severino, vice presidente Luiss, e Giovanni Lo Storto, direttore generale Luiss. Modera Aldo Cazzullo, editorialista del Corriere della Sera. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming su Luiss Social Tv (ore 11)- Conferenza stampa "Tutto fumo niente sport, le promesse mancate dell'amministrazione Raggi". Intervengono Giulio Pelonzi, Stefano Fassina, Sabrina Alfonsi, Emiliano Monteverde, Francesca Del Bello, Rino Fabiano, Giovanno Caudo, Claudia Pratelli, Amedeo Ciaccheri, Roberto Tavani. Coordina Svetlana Celli. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook di Svetlana Celli (ore 11.30)- "Le grandi domande”, nuovo format ideato dall'associazione Laureati Luiss e promosso con Ethos l'osservatorio sull'etica pubblica della Luiss Business School: un ciclo di conversazioni aperte agli alunni che vedrà Sebastiano Maffettone, professore di Filosofia e direttore di Ethos, approfondire le grandi questioni dell'uomo nel nostro presente. Introdurrà l'evento il direttore generale Luiss, Giovanni Lo Storto. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming su Luiss Social Tv (ore 18)- Al via "Re:Humanism Art Prize", che parteciperà alla "Maker Faire Rome 2020 - Digital Edition". Tre incontri dedicati all'Intelligenza artificiale: l'art prize è incentrato sulle relazioni fra arte contemporanea e Intelligenza artificiale. "Rethinking the body and identity in the age of Artificial Intelligence" è il primo dei tre incontri (ore 12) (Rer)