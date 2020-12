Uganda: governo Usa esprime "preoccupazione" per violenze, polizia non abusi di restrizioni anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti ribadiscono la richiesta di elezioni "libere, eque, credibili e pacifiche" in Uganda. Lo riferisce in un comunicato il dipartimento di Stato Usa, nel quale si sottolinea che la violenza ripetuta e l'uso eccessivo della forza da parte delle forze di sicurezza sono "profondamente preoccupanti". "Esortiamo il governo a garantire la sicurezza di tutti i candidati, a rispettare il diritto di riunione pacifica di tutti gli ugandesi e ad assicurare che le autorità elettorali e le forze di sicurezza agiscano in modo imparziale" - prosegue il comunicato, nel quale Washington chiede inoltre al governo ugandese di "creare un ambiente sicuro per la società civile e le organizzazioni non governative", in modo che possano svolgere attività monitoraggio elettorale. "Sebbene le misure adottate per ridurre la diffusione del Covid-19 siano imperative - precisa il comunicato -, queste non devono essere utilizzate come giustificazione per la repressione e la violenza. I funzionari della sicurezza responsabili dell'uso eccessivo della forza devono essere ritenuti responsabili e ai candidati deve essere garantita la libertà di movimento e l'accesso ai media. La violenza politica, la repressione e l'intimidazione non hanno posto nelle democrazie". Il testo conclude ribadendo l'impegno degli Usa nel prestare attenzione alle azioni di individui che interferiscono nel processo democratico. "Non esiteremo a considerare gravi conseguenze per i responsabili della violenza e della repressione legate alle elezioni". (Nys)