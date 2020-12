Farnesina: Italia impegnata in prima linea per la protezione dei diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Giornata internazionale dei diritti umani, la Farnesina conferma la centralità della protezione e della promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nell'azione internazionale dell'Italia. Lo riferisce una nota della Farnesina. Come membro del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, il nostro Paese è impegnato in prima linea per la protezione dei diritti fondamentali in tutti i settori. "Continuiamo ad essere in prima linea nella campagna internazionale per la moratoria universale della pena di morte, al fianco della società civile italiana: insieme, proseguiamo nel comune impegno per mobilitare i governi di tutto il mondo perché cessino le esecuzioni capitali", prosegue la nota. L'Italia è anche molto attiva nel contrasto a tutte le forme di violenza nei confronti delle donne: "svolgiamo un ruolo di primo piano nella lotta alle mutilazioni genitali femminili, sia attraverso risoluzioni delle Nazioni Unite, sia finanziando campagne e programmi internazionali per eliminare questa pratica inaccettabile che – secondo le ultime stime dell'Unicef – interessano ancora circa 200 milioni di donne, ragazze e bambine nel mondo", si legge. Anche i diritti dei bambini rappresentano un'assoluta priorità dell'azione internazionale dell'Italia, specie a favore dei bambini che vivono in situazioni di vulnerabilità, come i bambini soldato e le spose bambine. "A partire dall'ultima Conferenza Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (dicembre 2019), abbiamo lanciato una campagna di ampio raggio a tutela dell'incolumità e dei diritti dei bambini in situazioni di conflitto armato, fornendo assistenza umanitaria e sanitaria, istruzione, training", conclude la nota. (Com)