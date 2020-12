Decreto Ristori: Romeo (Lega), ritardi causati da incapacità governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, in merito al provvedimento in discussione nelle commissioni Bilancio e Finanze di palazzo Madama, ricorda "solo al sottosegretario Guerra e a tutto il governo che se il decreto Ristori rischia di arrivare senza relatore in Aula è solo per loro responsabilità, o meglio per l’incapacità di prevedere le misure che servono per contrastare la crisi. E così Conte e Gualtieri - continua il parlamentare in una nota - procedono a tentoni, un decreto dopo l’altro, moltiplicando i pasticci. Non tentino dunque, di dare la colpa dei ritardi all’opposizione che in Parlamento sta solo facendo il suo dovere di controllare e provare a modificare norme insufficienti, se non addirittura sbagliate nel solo interesse degli italiani". (Com)