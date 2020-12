Fisco: sfiorano quota 3,4 milioni i cittadini iscritti al programma cashback

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sfiorano quota 3,4 milioni i cittadini iscritti al programma cashback per un totale di oltre 5,2 milioni di strumenti di pagamento elettronici registrati, dall’app Io o attraverso gli altri canali disponibili. E' quanto fa sapere palazzo Chigi. Nel dettaglio, alle ore 17.30 di oggi, solo tramite l’app Io risultano attivate per il cashback circa 2,9 milioni di carte di credito e oltre 1,5 milioni di carte Pagobancomat. Dai canali messi a disposizione dagli altri operatori del settore (i cosiddetti "Issuer convenzionati") sono stati attivati circa 830 mila strumenti di pagamento per partecipare al programma. Quando ancora non è conclusa la terza giornata dall’avvio del cashback, in totale si superano i 5,2 milioni di carte e altri metodi di pagamento elettronici registrati. Sono in corso - prosegue palazzo Chigi - gli interventi dei tecnici di Sia S.p.A. che già nelle ultime ore hanno prodotto miglioramenti nel servizio, per smaltire i rallentamenti nella sezione Portafoglio dell’app circoscritti al caricamento di carte di credito su circuiti internazionali. (Rin)