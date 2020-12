Università: Massardi (Lega), da Regione Lombardia importante investimento a favore dei giovani e del nostro futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da inizio legislatura, nel 2018, Regione Lombardia ha investito 407 milioni sugli atenei lombardi. Lo ricorda in una nota il vicecapogruppo della Lega al Consiglio regionale lombardo, Floriano Massardi. "La Lombardia - dichiara - è un'eccellenza nel campo della ricerca e delle Università, con poli di assoluto prim'ordine a livello nazionale e internazionale. Abbiamo un forte potenziale attrattivo e ne siamo orgogliosi. Per questo motivo abbiamo investito, e così continueremo a fare, nel sistema universitario lombardo". "Negli ultimi tre anni sono stati infatti stanziati 407 milioni di euro per finanziare le università e la ricerca lombarda. In questo pacchetto rientra la realizzazione del nuovo campus dell'Università degli Studi di Milano nel distretto dell'innovazione Mind di Milano per un importo di 130 milioni di euro – prosegue Massardi – nonché 5,6 milioni per la realizzazione e il recupero di residenze universitarie, 11,3 milioni per progetti di ricerca e sviluppo e 134,4 milioni per il diritto allo studio universitario". "Ricerca e innovazione assieme alla digitalizzazione e lo sviluppo sostenibile sono ambiti su cui investire per il futuro di questo territorio e della nostra regione. Vogliamo essere capaci di costruire il nostro futuro. Ancora una volta la Lombardia investe sui giovani per investire sul futuro di tutti noi", conclude il vicecapogruppo del Carroccio in Consiglio regionale. (com)