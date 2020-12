Regno Unito–Emirati: principe ereditario Abu Dhabi incontra Johnson a Londra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe ereditario di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, ha incontrato oggi a Londra il primo ministro del Regno Unito, Boris Johnson. Nel corso del colloquio, avvenuto nella residenza del premier inglese a 10 Downing Street, i due hanno discusso della cooperazione bilaterale fra i due Paesi in vari settori. Inoltre, riferisce l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, Al Nahyan e Johnson hanno preso in esame varie questioni regionali e internazionali di interesse condiviso. All’incontro hanno preso parte anche Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, consigliere emiratino per la sicurezza nazionale, e il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale di Abu Dhabi, Abdullah bin Zayed Al Nahyan. (Res)