Sicurezza cibernetica: Tofalo, quello che serve a Paese è strategia comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo, del Movimento cinque stelle, "aziende e studi professionali si trovano a dover sostenere spese per le protezione dei sistemi. Da ciò nasce la necessità della defiscalizzazione dei costi legati alla sicurezza cibernetica, soprattutto per le Piccole e medie imprese. Inoltre - ha continuato l'esponente dell'esecutivo -, risulta determinante la creazione di percorsi di istituzionalizzazione dei processi di security aziendali e il ruolo del security manager diventa fondamentale. Quello che oggi serve al Paese è una strategia cibernetica comune attraverso protocolli di cooperazione tra gli enti che fanno parte dell'architettura nazionale e gli operatori pubblici e privati ai quali è affidata la gestione delle infrastrutture di rete maggiormente critiche". Intervenuto oggi al webinar "La cyber security nel contesto nazionale, scenari e strumenti di protezione a supporto degli ingegneri", organizzato dal Consiglio nazionale degli ingegneri, Tofalo ha proseguito: "Guardando al futuro, ci accorgiamo che tutto sarà sempre più connesso. Ciò porterà tanti vantaggi, ma anche un aumento della superficie di vulnerabilità esposta dunque alle minacce cibernetiche. È questa la sfida che ci troviamo ad affrontare. Gli strumenti per vincerla sono una maggiore consapevolezza dei rischi e la conoscenza degli strumenti per eliminarli. Diffusione della cultura della difesa e della sicurezza cibernetica". Al tavolo, tra gli altri, sono intervenuti il presidente del Cni, Armando Zambrano, insieme ai colleghi ingegneri dei diversi ordini provinciali.(Rin)