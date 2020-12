Perù: Tribunale costituzionale dichiara ammissibile ricorso contro prelievo da sistema pensionistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale costituzionale del Perù ha dichiarato ammissibile il ricorso per incostituzionalità presentato dal governo contro la legge approvata dal Congresso che consente il ritiro parziale dei fondi dal sistema pensionistico pubblico, nel contesto della crisi legata alla pandemia del nuovo coronavirus. Lo rende noto la Corte sul suo account twitter ufficiale. Lo scorso 2 dicembre il Congresso del Perù ha approvato il ritiro parziale dei fondi dal sistema pensionistico pubblico, nel contesto della crisi legata alla pandemia del nuovo coronavirus. I deputati hanno approvato un disegno di legge che consente il ritiro di fino a 4.300 soles (1.194 dollari) per i 4,7 milioni di iscritti. La legge è stata approvata con 87 voti a favore, 21 contrari e 3 astensioni. A causa degli alti costi per lo stato la misura è osteggiata dal governo, che ha annunciato che si rivolgerà al Tribunale costituzionale. (segue) (Mec)