Germania: Covid, il Paese verso il blocco totale, decisione forse il 14 dicembre

- A causa dell'elevato numero di casi di coronavirus, la Germania è sempre più vicina ad attuare un blocco tale che inasprisca il “lockdown light”, in vigore dal 2 novembre al 10 gennaio per contenere la diffusione della Sars-Cov2. La decisione potrebbe essere assunta già il 14 dicembre, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. Potrebbe, infatti, essere anticipata a questa data la videoconferenza tra la cancelliera Angela Merkel e i primi ministri dei Laender, originariamente prevista per il 4 gennaio allo scopo di valutare l'efficacia del blocco parziale. Tuttavia, mancano conferme ufficiali. Intanto, i capi di governo degli Stati tedeschi si starebbero già consultando sul blocco generale, che dovrebbe prevedere la chiusura delle scuole e degli esercizi commerciali, a eccezione delle rivendite di generi alimentari. Tali misure sono già state annunciate da alcuni Laender. Come forma di sostegno durante la chiusura, i commercianti potranno fare affidamento su nuovi aiuti-ponte del governo federale e non riceveranno i sussidi di novembre e dicembre stanziati per le categorie interessate dal “lockdown light”. Tali aiuti prevedono che lo Stato rimborsi alle imprese il 70-75 per cento del fatturato registrato negli stessi mesi del 2019. Da gennaio, i nuovi aiuti-ponte forniranno un sostegno a quelle aziende che hanno registrato almeno il 40 per cento di perdite di fatturato a novembre o dicembre 2020 o in entrambi i mesi, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. (Geb)