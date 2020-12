Unicredit: Marco Bressan nuovo group data & analytisc officer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unicredit ha nominato Marco Bressan, noto data scientist con un’esperienza consolidata nell’ambito delle trasformazioni organizzative basate sull’analisi dei dati, come Group Data & Analytics Officer. Bressan, spiega una nota, guiderà l’introduzione e lo sviluppo di strumenti di analisi avanzati e di nuove tecnologie per supportare e migliorare i processi di controllo interni e le attività commerciali della banca. Wouter Devriendt, responsabile della funzione Finanza e Controllo, ha dichiarato: “Marco ha straordinarie conoscenze e abilità nel condurre processi di trasformazione in grandi aziende, e la sua esperienza maturata lavorando con start-up nella sfera dell’analisi dei dati contribuirà ad accrescere lo spirito imprenditoriale e la proattività del nostro gruppo. Marco è stato uno dei membri fondatori del Transformation & Innovation Advisory Board di Unicredit: ha già familiarità con il nostro ambiente e sarà in grado di mettersi subito al lavoro. Il suo obiettivo iniziale sarà il rafforzamento della cultura dei dati a livello di Gruppo, mentre costituirà un team di alto livello per assicurare che Unicredit mantenga la sua leadership pan-Europea in un settore in rapida evoluzione". (segue) (Com)