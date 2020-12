Unicredit: Marco Bressan nuovo group data & analytisc officer (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attualmente, Bressan è il chief data scientist e product officer di Satellogic, una start-up che ha già creato una costellazione di 21 satelliti per l’osservazione della Terra con l’obiettivo - tra gli altri - di misurare l’impatto delle iniziative globali per risolvere il problema del cambiamento climatico. In precedenza, è stato chief data scientist di Bbva, dove ha supervisionato la creazione di una società controllata focalizzata sull’analisi di dati per gestire la trasformazione data-driven di Bbva. Ha il merito di aver aiutato Bbva nel suo processo di cambiamento, svolgendo un importante ruolo per cui ha ricevuto il “Digital Masters Award for Excellence in Transformational Use of Data”. Inoltre, il suo lavoro sulla trasformazione basata sui dati è stato ampiamente studiato come punto di riferimento nel settore. Prima di Bbva, è stato Chief Innovation Officer di Xerox. Marco Bressan, di nazionalità argentina, inizierà a svolgere il suo incarico in Unicredit a partire dall’1 febbraio 2021. Riporterà direttamente a Wouter Devriendt, Responsabile della funzione Finanza e Controllo, e diventerà un membro dell’Executive Management Committee di Unicredit. (Com)