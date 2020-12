Recovery: Bernini (FI), Conte anatra zoppa in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, "Conte è riuscito nel capolavoro di presentare un Recovery plan già superato, pieno di titoli e luoghi comuni ma vuoto di proposte innovative e di contenuti. Non parlo solo delle enormità - continua la parlamentare in una nota -, come l’aver relegato la sanità e il comparto turismo-cultura in coda alla lista degli investimenti, sulla base peraltro di statistiche sbagliate secondo cui il turismo italiano quest’anno avrebbe perso solo un quinto del fatturato. Mi riferisco alla genericità dei piani per l’Industria 4.0 rinforzata, o alle proposte sulla digitalizzazione, che sono solo un copia e incolla dei documenti di indirizzo dell’Agenzia per l’Italia digitale risalenti al 2012". L'esponente di FI, poi, prosegue: "Il risultato è sconfortante: il più gigantesco programma di aiuti dopo il piano Marshall rischia di essere vanificato dalle divisioni nella maggioranza e da un premier accentratore che oggi si è presentato in Europa senza un mandato forte e chiaro, nelle vesti di un’anatra zoppa". (Com)