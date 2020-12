Milano: De Chirico (FI), bene proroga occupazione suolo pubblico, città non è luna park

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere comunale di Milano di Forza Italia, Alessandro De Chirico, in una nota plaude alla decisione del Comune di prorogare la possibilità di occupazione di suolo pubblico anche per il 2021. "In maniera tardiva, l'assessore Maran ha deciso di accogliere alcune richieste che avevo cercato di introdurre, attraverso emendamenti, già dalla delibera di maggio. Porre un limite massimo di 10 metri evita che a Milano ci sia un caos legalizzato. Come pensare a un'immagine coordinata delle strutture utilizzate per accogliere la clientela, nella capitale mondiale del design, era qualcosa che avevo già suggerito", sottolinea De Chirico, che osserva: "La scarsa capacità di ascoltare le proposte della minoranza, però, creerà danni economici ad esercenti e commercianti che per adeguare i propri dehors al catalogo delle attrezzature, ancora in fase di studio, dovranno mettere mano al portafoglio per la seconda volta. Presenterò un emendamento al bilancio per prevedere sostegni economici a chi sosterrà spese in tal senso. A proposito di quattrini, è davvero incomprensibile che il calcolo del canone di occupazione del suolo pubblico non debba essere specificato in delibera in attesa della decisione del governo. Proroga per proroga, come ho suggerito in commissione, tanto vale prolungare di due mesi la delibera di ottobre per poi arrivare a febbraio con qualche certezza in più". "Scritte le regole, è fondamentale che qualcuno verifichi licenze e il rispetto dell'ordine pubblico. Per evitare che la 'Milano da bere' nel 2021 si trasformi in un luna park dell'orrore come è successo la scorsa estate tra gigantesche risse, regolamenti di conto tra bande, stupri, violenze gratuite, sbronze colossali, tuffi nei Navigli, schiamazzi ovunque fino a notte fonda e via dicendo. Se il sindaco degli aperitivi #Milanononsiferma non è in grado di organizzare i controlli chieda fin da subito l'aiuto del prefetto per organizzare le forze dell'ordine sul campo", conclude il consigliere azzurro.(com)