Covid: campo Rom, Regione Campania e Asl a sostegno delle famiglie

- Regione e Asl Napoli 1 a sostegno delle famiglie del campo rom della Circumvallazione Esterna di Napoli. Lo ha fatto sapere in una nota la Regione Campania. "Con l’istituzione della 'zona rossa' - spiega la nota - i cittadini che hanno domicilio, dimora o residenza al campo Rom hanno avuto l’obbligo di isolamento domiciliare, con divieto di allontanamento dalle proprie abitazioni. Sin dal primo momento l’Asl Napoli 1 Centro ha garantito l’assistenza sanitaria, organizzando servizi ambulatoriali per gli adulti e per bambini, un ambulatorio infermieristico (per rilievi clinimetrici e medicazioni, distribuzione farmaci, informazione al corretto utilizzo farmaci e loro posologia). Ed anche un ambulatorio di sostegno e orientamento psicologico. L’Asl, per intesa con l’Unità di Crisi Regionale e con la Protezione Civile regionale, ha garantito nei primi due giorni il vitto 'cucinato' (colazione/pranzo/cena) fino a 500 persone. L’obiettivo era quello di permettere l’organizzazione della somministrazione di 'generi alimentari da parte degli organi competenti, ma viste le difficoltà, l’Asl Napoli 1 Centro garantirà nuovamente il vitto 'cucinato' (colazione/pranzo/cena) fino alla fine dell’emergenza. L’Asl Napoli 1 Centro garantirà da oggi anche la presenza di servizi igienici per tutti gli operatori impegnati in campo. Uno sforzo enorme, alle volte mortificato dalle mancanze altrui. La disinfestazione e derattizzazione dell’area d’ingresso al campo rom, che più volte è stata realizzata non ha prodotto gli effetti desiderati per il mancato intervento di manutenzione che era stato richiesto. E resta anche del tutto fuori uso l’impianto di illuminazione, il che mette a grave rischio le attività in corso nelle ore serali". (segue) (Ren)