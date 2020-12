Covid: campo Rom, Regione Campania e Asl a sostegno delle famiglie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi giorni - prosegue la nota - l’Asl Napoli 1 Centro provvederà ad effettuare nuovi tamponi, di guarigione dei positivi o di conferma negatività dei contatti stretti, così da supportare la decisione di rinnovo o meno dell’Ordinanza". Sulla vicenda è intervenuto il vice presidente della Regione, Fulvio Bonavitacola, che ha dichiarato: “Quanto sta accadendo desta sconcerto. Sugli aspetti sanitari, l’Asl competente sta svolgendo al meglio le azioni di propria competenza. La Regione è pienamente impegnata anche in attività di supplenza, vista l’assenza di altri Enti. Ma tale assenza è davvero intollerabile. S’invita, pertanto, il Comune di Napoli a garantire almeno i propri doveri elementari, unitamente alla propria partecipata Asìa, per contribuire a gestire in modo ordinato e civile la situazione che si è venuta a determinare”. (Ren)