Covid: Lega, soddisfatti per calendarizzazione mozione centrodestra su spostamenti tra Comuni

- Il capogruppo della Lega in Senato Massimiliano Romeo, in merito alla mozione che la presidente dell'Assemblea Elisabetta Casellati ha calendarizzato per mercoledì prossimo a palazzo Madama, dichiara: "Siamo molto soddisfatti per la calendarizzazione della mozione per consentire gli spostamenti tra Comuni nei giorni di festa: è un nostro successo, di tutto il centrodestra, ma soprattutto è una bella notizia per tutti gli italiani che potranno stare, in sicurezza - conclude il parlamentare in una nota -, con i parenti più cari se anche la maggioranza sosterrà con il suo voto il nostro documento". (Com)