Covid: Picchi (Lega), siamo di fronte al fallimento della produzione globalizzata

- Con la crisi pandemica “siamo di fronte al fallimento della produzione globalizzata”. Lo ha sottolineato il deputato della Lega Guglielmo Picchi, intervenendo nel corso della diretta online “Sovranità produttiva, un piano per il rimpatrio industriale”, in cui è stato presentato il piano straordinario del Centro studi Machiavelli sul reshoring produttivo e societario. “Siamo di fronte a una situazione in cui il nostro Paese, che esporta beni per oltre 500 miliardi di euro, non ha più come driver di crescita la possibilità di utilizzare la leva fiscale, il costo del lavoro o la burocrazia”, ha ricordato Picchi. “Se non hai industrie” perché sono fallite a causa della crisi pandemica, “l’unico modo per costruire Pil, e quindi una speranza per il Paese, è adottare questo piano di reshoring e riportare le nostre produzioni in Italia. Questa è l’importanza strategica del piano” per il rimpatrio industriale, ha osservato Picchi.(Rin)