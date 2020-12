Recovery: Meloni, Conte e Franceschini umiliano il turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, "Conte e Franceschini continuano ad umiliare il turismo. Secondo le bozze del Recovery plan italiano - continua la parlamentare su Facebook -, su un totale di 196 miliardi solo 3,1 sarebbero destinati a questo comparto, peraltro da dividere con la filiera della cultura. È scandaloso che un settore strategico per la nostra economia, che rappresenta direttamente il 13 per cento del Prodotto interno lordo, dà lavoro ad oltre 4,2 milioni di persone e che di fatto è in lockdown dall'inizio dell'emergenza Covid sia disprezzato e maltrattato in questo modo dal governo". Secondo la leader di Fd'I, "questo è l'ennesimo affronto perpetrato da Franceschini, che si conferma il peggior ministro del turismo della storia repubblicana e che non ha fatto praticamente nulla per sostenere e aiutare gli operatori del turismo, in ginocchio e sull'orlo della disperazione. Fratelli d'Italia è al fianco delle categorie e continua a chiedere l'attivazione dello stato di crisi per il turismo: una proposta concreta e di buon senso - conclude Meloni -, che l'Italia può attivare perché previsto dai Trattati europei in materia di aiuti di Stato ma che la sinistra ha volutamente ignorato perché troppo occupata a parlare di poltrone, rimpasti e incarichi per gli amici degli amici". (Rin)