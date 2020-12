Sanità: intercettazione su presunta truffa acquisto protesi, "ospedale San Raffaele fa cresta su valvole aortiche"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il professor Colombo ha detto che l'Ospedale San Raffaele fa la cresta sulle valvole aortiche per via delle note di credito. Non si spiega perché tale importo non venga girato alla Regione. La nostra collega Tadini ha fatto un sorrisino". È quanto Mario Giacomo Cavallazzi, ex responsabile dei servizi di farmacia di diversi ospedali del Gruppo San Donato (non indagato) riferisce a Massimo Stefanato, l'allora responsabile dell'ufficio acquisti delle strutture facenti capo al gruppo (indagato) in un'intercettazione contenuta nel decreto di sequestro relativo alla presunta truffa ai danni della Regione Lombardia commessa da otto strutture ospedaliere del gruppo San Donato. "Bisognerebbe - continua Cavallazzi - dire al professor Colombo che queste cose qua le deve andare in giro a dire soprattutto in un comitato etico, dove ci sono anche degli esterni... sei d'accordo?". "Domani glielo dico", risponde Stefanato parlando del professore Colombo, non indagato. (Rem)