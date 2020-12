Trovato l'accordo su bilancio e Recovery fund. Von der Leyen: "L'Europa va avanti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trovato l'accordo sul Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea e sul pacchetto di ripresa Next Generation Eu dai 27 leader dell'Ue al Consiglio europeo. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, via Twitter. "Ora possiamo iniziare con l'attuazione e la ricostruzione delle nostre economie", ha aggiunto. "Il nostro importante pacchetto di ripresa porterà avanti le nostre transizioni verde e digitale", ha sottolineato. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si è congratulata con la presidenza tedesca del Consiglio dell'Unione europea per l'accordo raggiunto sul Quadro finanziario pluriennale dell'Ue e il Next Generation Eu. "L'Europa va avanti", ha scritto su Twitter. "Accordo del Consiglio europeo sul prossimo bilancio (pluriennale) dell'Ue e sul Next Generation Eu", lo strumento per la ripresa economica dalla crisi posta dalla pandemia di Covid. La presidente ha ricordato che si tratta di "1.800 miliardi di euro per alimentare la nostra ripresa e costruire un'Ue più resiliente, verde e digitale. Congratulazioni alla presidenza tedesca del Consiglio" dell'Ue. Il semestre di presidenza tedesca del Consiglio dell'Ue terminerà il 31 dicembre. A succederle sarà il semestre di presidenza portoghese.Il portavoce del presidente del Consiglio europeo, Barend Leyts, ha reso noto inoltre che il Consiglio ha dato la sua luce verde anche al meccanismo di condizionalità dello stato di diritto. "Le conclusioni sul Quadro finanziario pluriennale e il meccanismo di condizionalità dello stato di diritto sono stati adottati. Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha ora riaperto la discussione sul clima", ha scritto su Twitter.I capi di Stato e di governo hanno discusso anche del piano vaccini. Nelle conclusioni che hanno adottato in merito alla pandemia di Covid-19, i 27 capi di Stato e di governo "accolgono i recenti annunci positivi in merito ai vaccini", ma questo non significa che "la pandemia sia terminata". La situazione epidemiologica in Europa è "preoccupante" e quindi bisogna sostenere gli sforzi "per contrastare la diffusione del virus" con lo scopo di "evitare nuove ondate". A questo fine, l'Ue promuoverà "modalità per rafforzare la cooperazione internazionale, anche attraverso un possibile trattato internazionale sulle pandemie nel quadro dell'Organizzazione mondiale della Sanità". I 27 accolgono gli sforzi di coordinamento a livello europeo e chiedono alla Commissione europea di "presentare una proposta" su "un quadro comune per i test rapidi antigenici" e per "il riconoscimento reciproco dei risultati dei test". Inoltre dovrebbe essere sviluppato anche "un approccio coordinato ai certificati di vaccinazione". I leader europei sottolineano l'importanza "dei preparativi per la diffusione e la distribuzione tempestiva dei vaccini", incluso lo sviluppo di strategie di vaccinazione nazionali, per fare in modo che le dosi siano messe a disposizione delle persone nell'Ue "in tempo utile e in modo coordinato". In questo contesto, l'Ue porterà avanti i suoi "sforzi per contribuire alla risposta internazionale alla pandemia, anche tramite la struttura Covax, per garantire a tutti un accesso equo e conveniente ai vaccini". (Beb)