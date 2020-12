Egitto: Consiglio comunale di Milano conferisce cittadinanza onoraria a Patrick Zaki

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'unanimità il Consiglio comunale di Milano ha votato la delibera di conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick George Zaki, studente egiziano all'Alma Mater Studiorum di Bologna e attivista per i diritti umani, detenuto dal 7 febbraio 2020 nelle carceri egiziane. Già con un ordine del giorno del 6 luglio il Consiglio comunale si era espresso per conferire la cittadinanza a Zaki e per sollecitare la giunta ad intervenire sul governo italiano a sostegno della scarcerazione dello studente ventisettenne. "Il conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick George Zaki - si legge nella delibera consiliare - oltre a essere un importante attestato di vicinanza a un giovane ricercatore dell'Università di Bologna, impegnato in importanti iniziative a favore dei diritti umani, è anche un forte segnale di solidarietà e vicinanza della città di Milano nei confronti di tutti coloro che, in molte nazioni con governi dittatoriali e antidemocratici, vengono ingiustamente detenuti e condannati in quanto anche solo semplicemente sospettati di far parte di associazioni e movimenti che si battono per i diritti civili e politici". (Rem)