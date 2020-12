© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEOrdine del giorno la presentazione del piano strategico dei distretti museali. Partecipano, tra gli altri, l'assessore Filippo Del Corno, il direttore Cultura Marco Minoja; Stefano Parise, direttore Area Biblioteche; Claudio Salsi, soprintendente Castello Sforzesco; Domenico Piraina, direttore Polo Mostre e Musei Scientifici; Annamaria Montaldo, direttore Polo Arte Moderna e Contemporanea; Maria Fratelli, direttore Unità Case Museo e Progetti Speciali; Annamaria Maggiore, direttore Area Valorizzazione Patrimonio Artistico e Sicurezza; Isabella Menichini, direttore Area Spettacolo.Diretta YouTube (dalle 14.30 alle 16)REGIONEL'assessore regionale lombardo ad Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi Fabio Rolfi visita l'azienda agricola di Gianpaolo Zani, dove nei giorni scorsi il batterio botulino ha causato la morte di 38 su 41 mucche presenti nella stalla.Cascina Rezzano - ritrovo in piazza Gambara - Pralboino/Bs (ore 9.30)Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana partecipa alla nuova tappa del tour di presentazione del “Piano Lombardia”. Nell'Auditorium della Camera di Commercio (ore 9.30, a porte chiuse) Fontana incontra sindaci del territorio, esponenti degli enti locali e delle parti sociali, accompagnato dal sottosegretario alla Presidenza con delega ai Grandi eventi sportivi Antonio Rossi, che è anche coordinatore del Tavolo territoriale regionale di Lecco. Sono presenti, tra gli altri, il nuovo prefetto di Lecco Castrese De Rosa, il presidente della Provincia di Lecco Claudio Usuelli, il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, il presidente della Camera Commercio Marco Galimberti. Modera i lavori il vice segretario generale vicario della Regione Lombardia, Pier Attilio Superti. Punto stampa al termine. Nel pomeriggio, il presidente Fontana si recha in visita (a porte chiuse) all' Ospedale Manzoni, effettua un sopralluogo a Mandello del Lario dove è allestito il cantiere che realizzerà un'opera stradale finanziata con i fondi del Piano Lombardia e, successivamente, visita l'azienda Rodacciai a Bosisio Parini.Conferenza stampa nel Foyer dell’Auditorium della Camera di Commercio, via Tonale 28/30 - Lecco (ore 12.30)Conferenza stampa del gruppo Pd sulla condizione sociale degli inquilini delle case popolari della Lombardia. Intervengono il capogruppo Fabio Pizzul e la consigliera Carmela Rozza.Pagina Facebook del gruppo Pd (ore 12.30)VARIEPresentazione degli esiti del progetto “L-inc”, al termine dei tre anni di progetto. Intervengono, tra gli altri, l’assessore di Cinisello Balsamo Valeria De Cicco; l’assessore alle Politiche sociali, abitative e disabilità di Regione Lombardia Stefano Bolognini; Emilio Rota, presidente di Anffas Lombardia, e Marco Rasconi, in rappresentanza di Fondazione Cariplo.Streaming sul canale YouTube di Linc e del Comune di Cinisello Balsamo (dalle 9.30 alle 12.30)Il primo incontro del ciclo “Milano sostenibile”, organizzato da Asacert Assessment & Certification e Piattaforma Milano a tema "Milano la città che cambia, 5 strategie di ripresa tra innovazione, rigenerazione e benessere sociale”. Intervengono l’ex sindaco di Milano Gabriele Albertini; Fabrizio Capaccioli, managing director e vicepresidente Gbc Italia; l’imprenditore Giuseppe Battaglia; Carolina Pellegrini. consigliera di parità effettiva della Regione Lombardia dal 2012 e Carmelo Ferraro, portavoce di Piattaforma Milano.Pagine Facebook Asacert Assessment & Certification e Piattaforma Milano (ore 18.00)Videoconferenza organizzata da Area Dem Lombardia, in collaborazione con Associazione Democratici per Milano"Ricostruire capitale sociale per combattere le disuguaglianze”. Intervengono Enrico Giovannini, portavoce di ASviS Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile; David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo; Antonella Sciarrone Alibrandi, professoressa ordinaria di Diritto dell'economia presso la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative e Prorettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore; il senatore Franco Mirabelli, vicepresidente del Gruppo Pd al Senato; Chiara Braga, segreteria nazionale Partito democratico e Silvia Roggiani, segretaria Pd Milano Metropolitana.Pagina Facebook: https://www.facebook.com/AssociazioneDemocraticiMilano e https://www.facebook.com/areademlombardia (ore 20.30)(Rem)